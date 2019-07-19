Омск, , 12:43 — REGNUM

Омский областной суд 19 июля вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Тевризского района, убившего 86-летнюю женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Злоумышленник обвинялся не только в убийстве, но и в разбое. В суде установлено, что 22 июля 2018 года пьяный мужчина решил продать пойманную им рыбу его знакомой — 86-летней жительнице посёлка Белый Яр Тевризского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пенсионерка отказалась покупать рыбу, тогда мужчина избил её и похитил 5 тыс. рублей. Выйдя из дома, злоумышленник решил вернуться и убить женщину. Он взял в кладовке топор и нанес им не менее девяти ударов по голове и шее пенсионерки. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

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