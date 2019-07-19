Кандагар, Афганистан, , 12:53 — REGNUM

В результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полицейский участок в городе Кандагар, погибли по меньшей мере 11 человек, об этом 18 июля сообщает Geo TV.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за совершенное преступление.

Представитель губернатора провинции Бахир Ахмади уточнил, что в результате нападения погибли 11 человек, среди них девять гражданских и двое полицейских. 80 человек получили ранения.

Нападение боевиков «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на фоне продолжающихся переговоров между США и террористами о прекращении огня в Афганистане.

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