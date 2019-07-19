д.Овинище, , 12:22 — REGNUM

Уголовное дело по факту возгорания цистерны с топливом на территории колхоза «Авангард» в деревне Овинище Краснохолмского района Тверской области, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы, возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК по региону. Инцидент произошёл 18 июля. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, накануне на территории колхоза при работе с металлической емкостью, заполненной топливом, произошло ее воспламенение, а затем хлопок и возгорание, огонь распространился и на прилегающую территорию. При ликвидации возгорания погиб 26-летний работник колхоза. Травмы получили 33-летний и 16-летний жители деревни, которые в момент возгорания находились рядом с цистерной, оба доставлены в больницу. Установлено, что цистерна принадлежала колхозу «Авангард».

"В колхоз незамедлительно выехали следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД. Для оказания всесторонней практической помощи, проведения необходимых проверочных мероприятий, установления наиболее полной картины произошедшего на место происшествия были направлены криминалисты регионального СКР», — пояснили в СК.