Новороссийск, Краснодарский край, , 11:55 — REGNUM

Краснодарской чиновнице, избившей журналиста, придется отвечать перед законом — в отношении 45-летней женщины, сотрудницы администрации Новороссийска, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета 19 июля.

По версии следствия, днем 23 июня 2019 года корреспондент одной из местных газет прибыла в Новороссийск на участок местности, расположенный в особо охраняемой природной территории. Журналист готовила материал для статьи о прорыве канализационного коллектора. Однако эти планы не понравились сотруднице администрации Новороссийска, которая так же находилась на месте прорыва: чиновница вырвала у журналиста мобильный телефон и нанесла ссадину в области грудной клетки.

Как уточнил телеканал «Россия-Кубань», участником инцидента стала помощник главы города, причем в мэрии отрицают факт нападения, заявляя, что это журналист, пытаясь получить комментарий, якобы толкнула одного из коммунальщиков, вела себя агрессивно и отказалась покинуть площадку, где проводились аварийные работы.