Ульяновск, , 11:54 — REGNUM

В Ульяновской области разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла днём 18 июля 2019 года в Димитровграде. По предварительным данным ведомства, двое мальчиков (6 и 13 лет) играли с огнём в сарае около частного дома.

«После воспламенения помещения шестилетний ребёнок успел выбежать. Его старший брат после тушения пожара был госпитализирован, но скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

По факту смерти 13-летнего подростка проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, свидетели и очевидцы. Кроме того, организована проверка условий жизни детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2019 года в Чувашии в результате пожара на первом этаже жилого дома, расположенного по Речному бульвару в Новочебоксарске, погибли двое детей, девочка 2014 года рождения и её брат 2017 года рождения. В ходе разбирательств установлено, что их 38-летняя мать ушла из дома в состоянии алкогольного опьянения, закрыв детей в квартире. Следствие полагает, что оставшиеся без присмотра дети скончались от отравления угарным газом во время пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с зажигалками. Возбуждено и расследовано уголовное дело, фигурантом которого стал мать погибших детей.

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