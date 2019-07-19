Химки, Московская область, , 11:35 — REGNUM

В Московской области госпитализирован пассажир авиарейса Москва — Ереван, сообщает РИАМО данные пресс-службы регионального минздрава.

Согласно сообщению, в Больницу Химок после происшествия в аэропорту были доставлены два человека. Одного после оказания медпомощи отпустили, второго госпитализировали. Всего пострадали восемь человек, среди них один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, во время ночного рейса Москва — Ереван в аэропорту «Шереметьево» при взлёте самолёта «Боинг 737» произошло задымление в салоне. Командир экипажа принял решение прекратить полёт. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

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