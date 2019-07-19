Сочи, Краснодарский край, , 11:31 — REGNUM

Режим повышенной готовности действует в городе-курорте Сочи Краснодарского края из-за прогнозируемой непогоды. Режим введен вечером 18 июля и будет действовать до 15:00 22 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

По прогнозу ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Чёрного и Азовского морей», 18 и 19 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен резкий подъём уровня воды, на малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. На участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на наиболее опасных участках рек ведется мониторинг. Жителей и гостей курорта просят воздержать от отдыха близ водоемов.

15−16 июля в Сочи прошли сильные дожди, над морем фиксировались смерчи. Ливнями был подтоплен участок федеральной трассы в Адлерском районе, пострадали и несколько придомовых территорий. Сильный ветер сбил металлоконструкцию с крыши одного из пляжных кафе в Сочи, конструкция упала на контактную группу железнодорожной сети, что привело к сбою в движении поездов.