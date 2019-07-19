Найроби, , 10:42 — REGNUM

Житель города Наньюки подозревается в убийстве своего отца по ошибке. По версии следствия, в момент убийства 29-летний Дэннис Мванги считал, что он зарезал козу, передает газета Mwananchi.

Инцидент произошел 17 июля. Известно, что 59-летний отец Питер Ндегва долгое время болел.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого. Глава расследования округа Восточное Лайкипиа Кизито Мторо заявил, что в ходе допросов задержанный признался в убийстве отца, заявив, что он считал, что зарезал козу.

«Полицейские не смогли сразу определить мотив убийства. Расследование продолжается, по его окончании задержанный будет доставлен в суд», — сообщил Мторо.