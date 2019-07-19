Белград, , 10:22 — REGNUM

Военный вертолет Gazelle, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сербии, потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом говорится в сообщении Минобороны Сербии, обнародованном на сайте военного ведомства.

ЧП произошло вечером 18 июля возле населенного пункта Рутевац в муниципалитете Алексинац.

«На борту вертолета было два члена экипажа, которые, по первоначальным данным, не получили тяжелых травм», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17