Белград, 19 июля 2019, 10:22 — REGNUM
Военный вертолет Gazelle, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сербии, потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом говорится в сообщении Минобороны Сербии, обнародованном на сайте военного ведомства.
ЧП произошло вечером 18 июля возле населенного пункта Рутевац в муниципалитете Алексинац.
«На борту вертолета было два члена экипажа, которые, по первоначальным данным, не получили тяжелых травм», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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