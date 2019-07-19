Ижевск, , 10:16 — REGNUM

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в одной из квартир по улице 9 января в Ижевске. Предположительно, мужчина скончался 5−6 лет назад, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, квартиру вскрыли сотрудники организации, проверяющей исправность газового оборудования. Они же обнаружили тело.

Уточняется, что мужчина 1966 года рождения проживал один, родственники живут за пределами республики. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Москве в одной из квартир было обнаружено мумифицированное тело 88-летней женщины, которая числилась пропавшей с 2010 года. Утверждается, что тело женщины пролежало в квартире около шести лет.

В правоохранительные органы обратились соседи погибшей, так как они начали беспокоится, что в течение долгого времени не видели, чтобы женщина выходила на улицу.

Полицейские вскрыли дверь квартиры, в которой жила женщина и обнаружили там её мумифицированное тело. Известно, что женщина не поддерживала контактов с родственниками и мало с кем общалась.

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