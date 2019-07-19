Симферополь, , 10:11 — REGNUM

В Крыму сотрудники правоохранительных органов спустя сутки обнаружили живой и здоровой двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в Симферопольском районе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По его словам, спасатели и сотрудники полиции, получившие информацию о пропаже ребенка, сразу приступили к поисково-спасательным работам.

Шахов добавил, что поисковики полностью обследовали берега водохранилища и часть заброшенных зданий в течение трех часов. По его словам, девочку обнаружили в селе Партизанское ближе к вечеру четверга, 18 июля.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 17 июля в селе Партизанское Симферопольского района пропала девочка.

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