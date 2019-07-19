Чита, , 10:09 — REGNUM

В Забайкальском крае взят под стражу депутат Совета сельского поселения «Пешковское» Нерчинского района, являющийся к тому же участковым лесничим — государственным лесным инспектором в лесничестве и лесопарке Нерчинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», говорится в официальном сообщении российской прокуратуры.

По данным следствия, тот, кто по долгу службы должен был защищать лес, с декабря 2017-го по февраль 2019 года совместно с неустановленными лицами незаконно вырубил свыше одной тысячи кубометров леса в Нерчинском районе.

«Следствием установлено, что обвиняемый использовал свое служебное положение и оформлял фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для придания видимости законного заготовления древесины. Ущерб от действий обвиняемого составил более 7,3 млн рублей». Прокуратура РФ

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в лесной отрасли Забайкальского края складывается весьма удручающая картина. По информации регионального министерства природных ресурсов, ущерб от незаконной вырубки леса в крае с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. Забайкальские чиновники отмечают, что только в 2018 году ущерб от незаконной вырубки составил 284 миллиона рублей, а общая сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству за 2016−2018 годы, превышает 550 миллионов рублей.

В начале марта 2019 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов достаточно жёстко высказался по поводу работы регионального министерства природных ресурсов:

«Люди без работы, леса горят, бардачище, воровство, коррупция в масштабах настолько циничных, что дальше некуда».

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