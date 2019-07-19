Москва, , 10:04 — REGNUM

Сформирована комиссия Росавиации для расследования инцидента в «Шереметьево», сообщается 19 июля на официальном сайте ведомства.

«Комиссия приступила к работе», — говорится в информации.

ЧП произошло в 0:45 в аэропорту «Шереметьево» с лайнером «Боинг 737» авиакомпании «Северный ветер». Борт следовал рейсом Москва — Ереван. Во время разбега по взлётной полосе произошло задымление в салоне самолёта. Командир экипажа принял решение о прекращении полёта.

После эвакуации восемь пассажиров обратились за медпомощью. В 5:34 все пассажиры вылетели в Ереван на резервном судне.

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