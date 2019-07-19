Красноярск, , 09:32 — REGNUM

В Красноярском крае на утро 19 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 4,7 тыс. га — в Абанском, Березовском, Дзержинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства. Кроме того, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действует 91 лесной пожар на площади 318 тыс. га. Специальная комиссия приняла по этим возгораниям решение о нетушении, так как они «не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Так называемые пожары-«отказники» находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

Населенным пунктам лесные пожары не угрожают, заверили в министерстве. В тушении задействованы более 300 человек, более 30 единиц техники.

«В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в большинстве районов края запланировано поэтапное возвращение сил и средств краевого Лесопожарного центра в места постоянной дислокации. При этом для обеспечения оперативного тушения лесных пожаров более 70 сотрудников направлены в Эвенкийский район», — говорится в сообщении минлесхоза.

За прошедшие сутки в крае потушили 18 лесных пожаров в Абанском и Эвенкийском районах на общей площади более 27 тыс. га, в том числе 17 очагов в зоне контроля. Локализованы четыре пожара на площади 1,5 тыс. га, распространение огня остановлено, очаги возгораний дотушивают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Доступ людей в леса ограничен. На утро 18 июля в регионе было зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади более 290 тыс. га.

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