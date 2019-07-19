Владивосток, , 09:29 — REGNUM

По факту гибели в ДТП шести человек в Приморье возбуждено уголовное дело, назначено проведения ряда экспертиз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Шкотовском районе Приморья в результате лобового столкновения минивэна и тяжелого грузовика погибли трое мужчин и три женщины, несовершеннолетний ребёнок получил тяжелую травму и был доставлен в медицинское учреждение. Все пострадавшие — водитель и пассажиры легкового автомобиля. Водитель грузовика «Хово» не пострадал.

Трагедия произошла на 32-м км трассы Артём — Находка — Порт Восточный. В настоящее время в направлении от Владивостока до Находки строится современная трасса, и ожидается, что её эксплуатация начнётся через несколько лет. Однако водители вынуждены пользоваться имеющейся дорогой, к состоянию которой есть масса вопросов. В частности, состояние дорожного полотна, несмотря на попытки выполнения «косметических» ремонтов, оставляет желать лучшего и периодически становится объектом проверок со стороны надзорных органов. На этой же трассе имеется несколько обрушившихся мостов, которые серьезно подорвали транспортный поток на юге Приморья.

По факту ДТП со смертельным исходом назначено проведение нескольких экспертиз, которые позволят установить причины, способствовавшие аварии, и определить виновного в гибели людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Туве, где на автодороге Кызыл — Эрзин произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Lada Priora, в результате чего погибли семь человек, в том числе трое детей, ещё один человек был доставлен в медицинское учреждение.