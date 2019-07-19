Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM

В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга экстренно приземлился самолёт авиакомпании Utair Самара — Сургут. Об этом пишут местные СМИ.

Самолёт выполнял рейс UT-414. Причиной посадки стал сработавший датчик топлива. Пострадавших нет. Пассажиров временно разместили в гостинице.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, самолёт должен был прибыть в 4:25 по местному времени. Теперь его ожидают в 13:00.

Отметим, за 19 июля это не единственное ЧП с пассажирскими лайнерами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Шереметьево» из-за задымления прервал взлёт Boeing авиакомпании «Северный ветер». Он следовал из Москвы в Ереван.

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