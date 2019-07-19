Иркутск, , 08:52 — REGNUM

В Иркутской области, жители которой пострадали от мощнейшего наводнения, появились злоумышленники, пытающиеся нажиться на горе потерявших дома людей. Как сообщает сегодня, 19 июля, сайт региональной прокуратуры, в связи с большим количеством нуждающихся во временном жилье, мошенники размещают в социальных сетях объявления по предоставлению жилых помещений в найм, а когда обратившиеся граждане переводят оплату за его аренду, жилье не предоставляют, денежные средства не возвращают.

Правоохранители отмечают, что только за двое последних суток в регионе возбуждено три таких уголовных дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области, начавшееся с 26 июня, коснулось более 35 тысяч человек. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов. В регионе действует режим ЧС.

Сегодня, 19 июля, российский президент Владимир Путин прибыл в Приангарье для того, чтобы провести совещание и пообщаться с пострадавшими от стихийного бедствия.