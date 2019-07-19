Рим, 19 июля 2019, 08:27 — REGNUM
Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
Читайте также: Вулкан Этна на Сицилии начал извержение пепла и лавы
По данным специалистов, вулкан проснулся 14 июля и начал выбрасывать пепел и раскалённую лаву, сообщает РИА Новости. Однако исследователи отмечают, что нынешнее извержение пока не представляет опасности для людей и не должно сказаться на работе международного аэропорта Катании.
Также по теме: Возле вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший действующий вулкан Европы — Этна на итальянском острове Сицилия активизировался в конце мая 2019 года. При этом вулканологи заверили, что извержение не представляет опасности для жителей.
Также «необычно высокую активность» вулкан Этна проявлял и в декабре 2018 года. Тогда вблизи вулкана было зафиксировано 130 подземных толчков магнитудой до 4,0. Вулкан извергал пепел и лаву.
Читайте ранее в этом сюжете: В сети появилось видео извергающегося в Италии вулкана Этна