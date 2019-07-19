Омск, , 08:24 — REGNUM

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников центра психологической помощи и реабилитации ООО «Очаг». Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в посёлках Чернолучье (Омский район) и Камышловский (Любинский район) с 2017 года незаконно действовал реабилитационный центр ООО «Очаг». Его руководитель не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, однако активно рекламировал работу центра.

Вместе с напарником и другими людьми, ранее страдавшими от наркотической зависимости, он проводил в помещениях центра реабилитационные мероприятия, которые якобы были направлены на избавление от алкоголизма и наркомании. Зависимых насильно удерживали в помещении центров. Для ограничения свободы их передвижения сотрудники использовали замки, металлические решётки на окнах. Пациентов приковывали к кровати наручниками, к их ногам прикреплялись гири. В случае неповиновения людей жестоко избивали, запрещая при этом звонить родственникам.

«За такие «услуги» подозреваемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату от 15 до 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре 2018 года подозреваемые пообещали омичке избавить её 25-летнего сына от наркомании. Они избили мужчину, связали ему руки скотчем, насильно посадили в автомобиль и против воли увезли в реабилитационный центр в пригороде. Мужчину незаконно лишили свободы и удерживали почти год.

Подозреваемых задержали 3 июля 2019 года при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Незаконно содержащихся в центре людей освободили. Потерпевшими по уголовному делу признаны в настоящее время восемь мужчин. Следователи устанавливают личности всех граждан, проходивших против своей воли псевдолечение.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли газовый пистолет и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом ПМ, а также сильнодействующие медицинские препараты. Назначены баллистические и химические экспертизы. Руководителю центра и его ранее судимому напарнику предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотических средств обвиняемый заключён под стражу. Руководитель ООО «Очаг» помещён под домашний арест. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Урале группа алкоголиков несколько лет терроризировала женщину-инвалида. В феврале 2019 года полиция объявила о проверке фактов многолетних издевательств над женщиной.

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