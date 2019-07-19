Миттенвальд, , 08:30 — REGNUM

Легкомоторный самолет разбился вечером 18 июля в горах Веттерштайн на границе между Австрией и Германией. Погибли три человека, пишет газета Kronen Zeitung.

Речь идет о самолете производства американской компании Cessna, рассчитанном на четверых человек. Самолет загорелся сразу после падения, его обломки лежат на высоте 2300 метров. В ходе трудоемкой операции в горной местности были найдены тела троих жертв. Их личности, как и причины крушения, не установлены. Предполагают, что самолет мог лететь из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля легкомоторный самолет рухнул на жилой частный дом в Чечне, четыре человека пострадали.