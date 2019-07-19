Семикаракорск, Ростовская область, , 08:14 — REGNUM

Ростовские спасатели на реке Дон сняли с мели судно, следовавшее по маршруту Сызрань — Кавказ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 19 июля.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл поздним вечером 18 июля в районе города Семикаракорска. Судовой ход из-за ЧП был временно перекрыт. Вместе с тем повреждений судно не получило. К месту происшествия был направлен буксир.

К 7:00 19 июля судно было снято с мели, судовой ход открыт, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что в начале июля текущего года подобное ЧП произошло в Багаевском районе. Корабль «Волго-Дон 5011» с пшеницей на борту был снят с мели с помощью двух буксиров и катера.