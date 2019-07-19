Москва, , 08:32 — REGNUM

Два пассажира Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прервавшего взлёт из-за задымления на борту, доставлены в больницу. Об этом 19 июля сообщила директор по связям с общественностью аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова.

Лайнер, взявший на борт 173 пассажира, отправлялся из Москвы в Ереван в начале суток 19 июля, однако прекратил разбег по взлетной полосе. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, всего в ходе инцидента пострадали восемь человек.

Людей доставили в терминал аэропорта и обеспечили горячим питанием. Их багаж перегрузили на резервный борт, сообщила Захаренкова РИА Новости.

В пресс-службе авиакомпании Nordwind («Северный ветер») уточнили, что Boeing 737 рейса N4−477 начал разбег по полосе в 00:45, но прервал движение из-за того, что «в салоне появился посторонний запах». Возгорания на борту не было. Пилоты увели самолет с полосы и выключили двигатели, после чего пассажиры — 162 взрослых и 11 детей — покинули лайнер по аварийным надувным трапам. В 05:34 мск они вылетели к месту назначения резервным бортом.

В Росавиации произошедшее назвали серьёзным инцидентом, отметив, что командир экипажа принял обоснованное решение прекратить полёт. Для расследования обстоятельств и причин происшествия была сформирована специальная комиссия, она уже приступила к работе.

В Ространснадзоре заявили, что авиакомпанию Nordwind ожидает внеплановая проверка. Перевозчика проверят на соблюдение требований воздушного законодательства, пояснил представитель ведомства.

Воздушная гавань «Шереметьево» продолжает работу в штатном режиме. Лайнеры прибывают и отправляются в рейс по расписанию.

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