Крайстчерч, Новая Зеландия, 19 июля 2019, 07:49 — REGNUM
По меньшей мере шесть человек получили ранения после взрыва газа в жилом доме в Крайстчерче (Новая Зеландия). Об этом 19 июля передает Daily Mail.
По данным издания, в результате взрыва дом превратился в «горящую кучу дерева и щебня». Взрыв также повредил соседние дома.
Министерство здравоохранения страны сообщило, что шесть человек были доставлены в больницу Крайстчерча, об их состоянии не было сказано.
По факту ЧП в Крайстчерче проводится расследование.