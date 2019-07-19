Крайстчерч, Новая Зеландия, , 07:49 — REGNUM

По меньшей мере шесть человек получили ранения после взрыва газа в жилом доме в Крайстчерче (Новая Зеландия). Об этом 19 июля передает Daily Mail.

По данным издания, в результате взрыва дом превратился в «горящую кучу дерева и щебня». Взрыв также повредил соседние дома.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что шесть человек были доставлены в больницу Крайстчерча, об их состоянии не было сказано.

По факту ЧП в Крайстчерче проводится расследование.