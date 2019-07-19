Москва, 19 июля 2019, 07:15 — REGNUM
После инцидента с воздушным судном в международном аэропорту «Шереметьево» (Москва) проводится внеплановая проверка компании «Северный ветер» (Nordwind). Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
«Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании… после инцидента в аэропорту «Шереметьево», — рассказал источник.
Другие подробности собеседник агентства не привел.
Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в международном аэропорту «Шереметьево» в результате задымления самолёта пострадали восемь человек. ЧП произошло с самолётом авиакомпании Nordwind.
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