Москва, , 07:15 — REGNUM

После инцидента с воздушным судном в международном аэропорту «Шереметьево» (Москва) проводится внеплановая проверка компании «Северный ветер» (Nordwind). Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

«Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании… после инцидента в аэропорту «Шереметьево», — рассказал источник.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в международном аэропорту «Шереметьево» в результате задымления самолёта пострадали восемь человек. ЧП произошло с самолётом авиакомпании Nordwind.

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