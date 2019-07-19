пос. Асбестовский, , 06:20 — REGNUM

В Свердловской области три квартиры пострадало после взрыва газовоздушной смеси. Инцидент произошёл утром 19 июля в посёлке Асбестовском под Алапаевском, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Хлопок газовоздушной смеси был в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Владелец жилища получил ожоги и попал в больницу. Также пострадали оконная рама в этой квартире и перегородки в трёх квартирах.

Пожара не было. Эвакуация жильцов не потребовалась. Сйчас специалисты выясняют причины ЧП. Известно, что дом не газифицирован.