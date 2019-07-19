Биробиджан, , 06:10 — REGNUM

Купальный сезон в Еврейской области сопровождается массовой гибелью людей. Только с начала лета в области на водоёмах погибли 13 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации управления внутренней политики ЕАО, число погибших вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года и свидетельствует об отсутствии работы по предупреждению несчастных случаев на воде. Все случаи гибели людей произошли на необорудованных пляжах, имеющих таблички, запрещающие купание.

Также отмечается, что из 13 погибших, 9 человек расстались с жизнью в состоянии алкогольного опьянения, в том числе пьяным был и один несовершеннолетний.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья констатируют, что рост числа утонувших во время купания людей связывается исключительно в связи с отсутствием оборудованных для купания мест. Руководители поселений получили указание предоставить правительству свои предложения по оборудованию имеющихся водоёмов.