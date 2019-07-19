Тюмень, , 05:46 — REGNUM

В Тюмени перед судом предстанет директор Тюменского медицинского колледжа. Женщина обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, летом 2014 года директор похитила керамическую плитку и ламинат, которые были приобретены и оплачены колледжем в общей сумме свыше 51 тыс. рублей. Составив фиктивные акты о списании материальных запасов на нужды медколледжа, она пыталась скрыть следы преступления, полагает следствие.

Кроме того, в мае 2014 года директор Тюменского медицинского колледжа устроила свою беременную дочь на должность менеджера отдела дополнительного профессионального образования. По данным следствия, дочь фактически не работала и уволилась после декретного отпуска по собственному желанию. Следователи считают, что в период с мая 2014 года по август 2016 года дочь обвиняемой необоснованно получила более 240 тыс. рублей. В эту сумму входят зарплата, пособия на ребенка и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Против директора колледжа было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что 15 июля стало известно о результатах проверки департаментом здравоохранения Тюменской области хозяйственной деятельности онкологического центра «Медицинский город», сотрудники которого жаловались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Там тоже были обнаружены серьёзные финансовые нарушения. Материалы проверки направлены в прокуратуру Тюменской области.

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