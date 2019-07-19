Нагоя, Япония, , 03:38 — REGNUM

Повреждение взлётно-посадочной полосы образовал удар молнии в аэропорту «Комаки» города Нагоя (префектура Айти, Япония), передаёт 19 июля Общественное телевидение Японии.

В результате в воздушной гавани отменили все рейсы, поскольку на полосе образовалась выбоина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая удар молнии пришёлся на здание Фундаментальной библиотеки МГУ на Воробьёвых горах. Люди не пострадали.

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