Тихвин, Ленинградская область, , 05:52 — REGNUM

Лифт сорвался и упал в одном из девятиэтажных домов Тихвина в Ленинградской области, сообщают «Невские новости».

Шахта лифта (cc)Monoklon

Сообщается, что 25-летний мужчина разбирал старый подъемник, в результате чего лифт сорвался и упал. Монтажник был госпитализирован в тяжелом состоянии и теперь находится в реанимации в районной тихвинской больнице. По предварительной версии, причиной происшествия стало несоблюдение монтажником правил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля жительница Оренбурга упала в шахту лифта в торговом центре города. Сообщалось, что женщина вызвала лифт и, не убедившись, что он прибыл, шагнула внутрь и упала. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

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