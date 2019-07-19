Одинцово, Московская область, , 05:18 — REGNUM

В жилом доме в подмосковной Кубинке-1 произошел хлопок газа, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

Сообщается, что хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже корпуса № 13. По предварительной версии, хлопок газа произошел после замены прокладки газовой плиты. В результате происшествия пострадал один человек, также в квартире выбило входную дверь и повредило стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в жилом доме № 21 по 13-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге произошел взрыв бытового газа. Отмечалось, что хлопок газа выбил несколько окон и повредил дверь квартиры. В результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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