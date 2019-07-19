Таллин, , 05:10 — REGNUM

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в волости Ляэне Харью в Эстонии, сообщает пресс-служба спасательного департамента страны на своей странице в Twitter.

Сообщается, что автобус столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине. В результате столкновения пострадали 26 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро были госпитализированы. Отмечается, что на дороге было временно заблокировано движение автотранспорта в обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля внедорожник врезался в рейсовый автобус в Екатеринбурге. ДТП произошло возле торгового центра «Дирижабль». В результате столкновения пострадали семь человек, среди них — трое детей.

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