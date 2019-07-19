Москва, , 04:54 — REGNUM

В московском районе Лефортово автомобиль провалился в крупную яму, сообщает пресс-служба Юго-восточного административного округа столицы.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Кабельной. Автомобиль провалился задней осью колес в метровую яму. Позднее «легковушку» извлекли из ямы, автомобилю удалось уехать с места происшествия самостоятельно. В настоящее время на месте происшествия работают городские службы и проводят ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в центре Москвы на улице Мытной провалился грунт, в результате чего образовалась яма площадью четыре квадратных метра и глубиной около полуметра. Ни люди, ни автомобили в яму не попали.

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