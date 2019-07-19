Тверь, , 01:23 — REGNUM

В результате возгорания взорвалась топливная цистерна на территории колхоза «Авангард» в Тверской области, сообщает «Тверская неделя» со ссылкой на источник в областном управлении МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел на территории колхоза «Авангард» в деревне Овинище Краснохолмского района. Во время работы с цистерной, заполненной топливом, произошло ее воспламенение и взрыв. После этого огонь распространился на близлежащую территорию.

В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и сотрудники спасательных служб, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на территории молокозавода «Дружба» в Тамбовской области произошел пожар. Сообщалось, что огнем была охвачена площадь в 2000 квадратных метров, в ликвидации возгорания принимали участие 63 человека личного состава и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.

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