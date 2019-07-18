Кызыл, , 20:57 — REGNUM

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП на автотрассе в Туве, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как уточняется, следователи намерены проверить наличие признаков преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе руководителя следственного управления, следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 18 июля на автодороге Кызыл — Эрзин в Туве произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Lada Priora, в результате чего погибли семь человек, в том числе трое детей, ещё один человек госпитализирован.

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