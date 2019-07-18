Мюнхен, Германия, , 20:29 — REGNUM

Правоохранительные органы немецкого города Мюнхена возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух гражданок России. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба российского посольства в Германии.

«13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Генеральное консульство России в Мюнхене в настоящее время занимается выяснением обстоятельств происшествия и находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ.

На сайте местной полиции сообщается, что пропали 41-летняя женщина и её 16-летняя дочь. Пять дней назад они вместе отправились в торговый центр, расположенный в районе Нойперлах, из квартиры на Оттобруннерштрассе, после чего не выходили на связь с близкими.