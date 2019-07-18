Калуга, , 17:51 — REGNUM

В Калужской области в 2019 году стало больше случаев возгорания свалок и полигонов бытовых отходов. С начала 2019 года на их тушение пожарные команды выезжали более 150 раз, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Наиболее часто горели свалки в Малоярославецком, Ферзиковском и Дзержинском районах.

Среди основных причин возгораний спасатели называют неправильную эксплуатацию администрациями муниципалитетов полигонов твёрдых бытовых отходов. Чиновники не принимают действенных мер в борьбе с пожарами на мусорных свалках. Более того, большинство полигонов твёрдых бытовых отходов не имеют элементарных средства пожаротушения.

В Калужской области действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов. 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет — 95,27 га.