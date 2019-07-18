Жуковский, Московская область, , 17:37 — REGNUM

В Московской области обнаружено тело командира отделения СПЧ МЧС России, сообщили 18 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Как рассказади в пресс-службе, мужчину нашли 17 июля в своей квартире в городе Жуковском с огнестрельным ранением головы.

ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. Изъяты охотничьи гладкоствольные ружья, которые принадлежат погибшему. Изучаются версии случившегося, в том числе и самоубийство. Опрашиваются близкие и коллеги погибшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Москвы мужчина 1983 года рождения скончался после удара ножом.

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