Жуков, Калужская область, , 17:32 — REGNUM

В Калужской области началась проверка по факту отравления воспитанников детского сада «Сказка» микрорайона Протва в городе Жуков, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

За медицинской помощью с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились девять воспитанников детского сада. При этом следователи предполагают, что детей, почувствовавших недомогание, было больше. Следователями в лаборатории изучены образцы пищи, установлены производители и поставщики продукции. Также дана действиям администрации дошкольного учреждения по статье 238 УК РФ (производство продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее прокуратура Жуковского района сообщила о том, что 19 воспитанников детского сада «Сказка» получили пищевое отравление, а семерым из них потребовалась помощь врачей.