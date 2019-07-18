Москва, , 17:17 — REGNUM

На западе Москвы мужчина 1983 года рождения скончался после удара ножом, сообщили 18 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 17 июля на улице Рябиновой в Москве произошёл конфликт между двумя знакомыми мужчинами. В ходе драки один из них нанёс оппоненту удар ножом. Пострадавший умер на месте.

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого. Идёт расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи просят жителей сообщить о фактах возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов, о которых было известно до инцидента с массовой дракой в селе Чемодановка под Пензой.

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