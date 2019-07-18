Белгород, , 16:59 — REGNUM

Бывшему гендиректору филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Виктору Филатову и четырём белгородским предпринимателям вынесли приговор. Об этом стало известно 18 июля. Энергетика и четырёх белгородских предпринимателей обвиняли в хищении средств у филиала ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго».

Судья зачитывал приговор пять дней, окончательный вердикт вынесли 18 июля. По сообщению ИА Бел.ру главный фигурант дела гендиректор ООО «АльтЭнерго», бывший директор филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» получил девять лет лишения свободы. Предпринимателей Станислава Милькина и Алексея Зеленского приговорили к восьми годам тюрьмы, Павла Тищенко — к семи, Александра Пивоварова — к шести годам лишения свободы. Учитывая время, проведённое в СИЗО, Александр Пивоваров вышел на свободу. Остальные фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. Всем им придётся возместить материальный ущерб.

В июне 2015 года белгородских энергетиков задержали и обвинили в растрате, в апреле 2016 года переквалифицировали статью на организацию преступного сообщества. В защиту посдудимых выступали омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, адвокат, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере федерального и международного розыска Дмитрий Григориади, а также общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в местах заключения Александр Хуруджи.

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