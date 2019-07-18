Киото, Япония, , 16:51 — REGNUM

Жертвами пожара в студии по производству анимационных фильмов в японском Киото, по последним данным, стали 33 человек. Об этом сообщается на странице государственного телеканала NHK в Twitter.

Ранее главное полицейское управления города сообщало о 25 погибших и 36 пострадавших. Всего, по данным полиции, на момент поджога в здании находились около 70 человек.

Напомним, утром 18 июля мужчина разлил в здании аниме-студии Kyoto Animation воспламеняющуюся жидкость из канистры и устроил поджог. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, который уже сознался с содеянном. О причинах его поступка пока не сообщается.

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