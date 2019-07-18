Волгоград, , 16:46 — REGNUM

Бывшему руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву 18 июля сотрудниками ФСБ предъявлено обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов. Сам Музраев настаивает на своей невиновности.

«Сегодня, 18 июля, Михаилу Музраеву было официально предъявлено обвинение по статьям, по которым возбуждено уголовное дело. Это дежурное формальное обвинение. Оно абсолютно бездоказательно, но детали я разглашать не могу, поскольку с меня взяли подписку. Михаила Музраева обвиняют по части второй статьи 205 «Террористический акт» и части первой статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — цитирует V1.ru адвоката Музраева Владимира Семенцова. Он также добавил, что в начале августа состоится заседание об избрании меры пресечения его подзащитному.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев был задержан 10 июня, в отношении него было возбуждено дело о теракте — по версии следствия, экс-глава СК подозревается в причастности к поджогу дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году. 11 июня решением Лефортовского суда Москвы он был арестован на два месяца.

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