Буденновск, Ставропольский край, , 16:22 — REGNUM

В Ставропольском крае в суд передано резонансное уголовное дело в отношении жителя Буденовская, совершившего нападение на трех несовершеннолетних девушек — мужчина плеснул в них кислотой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета 18 июля. Фигуранту дела предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью, в том числе, в одном случае, — тяжкого.

По версии следствия, 20 июня 2017 года обвиняемый на улице Буденновска плеснул кислотой в лицо проходившей мимо 15-летней девушке. Спустя три дня он таким же образом напал ещё на двух девушек-подростков, 15 и 16 лет. Все трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина действовал на велосипеде, поиски подозреваемого велись больше года. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров тогда потребовал от правоохранителей «достать из-под земли» преступника. Задержать подозреваемого удалось в сентябре 2018 года, им оказался 19-летний студент медицинского колледжа. Сам молодой человек признался в содеянном при допросе и пояснил следователю, что нападал на девушек «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

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