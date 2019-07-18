Киото, Япония, , 16:08 — REGNUM

Пожар, который в студии по производству анимационных фильмов в японском Киото устроил 41-летний мужчина, унёс жизни 25 человек. Это подтвердили медики, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей Главного полицейского управления города.

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Также сообщается о 36 пострадавших, причём десять из них пострадали серьёзно. По данным полиции, на момент поджога в здании находились почти 70 человек.

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В полиции заявили, что задержанный за совершение поджога 41-летний мужчина сознался с содеянном. Он также получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. О причинах такого поступка пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в трёхэтажном здании студи аниме в Киото вспыхнул 18 июля в 10:30 утра по местному времени (04:30 мск). Мужчина, который позднее был задержан на месте происшествия, разлил из канистры воспламеняющуюся жидкость и поджёг ей. Пожарным потребовалось пять часов, чтобы справится с возгоранием.