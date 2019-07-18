Сиань, Китай, , 16:07 — REGNUM

Пять человек погибли и еще семеро получили ранения в результате крушения с моста машины монтажа мостовой балки в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 14:25 по местному времени на Ханьцзянском речном мосту №2, который находится на стадии строительства в уезде Мяньсянь города Ханьчжун, сообщили местные власти.

Три человека погибли на месте, еще двое — в госпитале. Семь человек в настоящее время проходят лечение в больнице. Причина происшествия в настоящее время расследуется.