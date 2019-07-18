Нью-Дели, , 15:54 — REGNUM

Основатель крупнейшей индийской сети ресторанов «Dosa King» П. Раджагопал умер в четверг, 18 июля, почти через четыре месяца после того, как была отклонена апелляция по делу об убийстве, передает агентство Reuters.

Суд в южноиндийском городе Ченнаи в 2009 году приговорил Раджагопала к пожизненному сроку заключения за похищение и убийство мужа женщины, на которой он хотел жениться. В марте Верховный суд оставил это решение в силе.

«Он был переведен из другой больницы позавчера и находился на искусственной вентиляции легких. Он скончался сегодня около 10: 39 утра», — сказал представитель медицинского центра Vijaya Health Center в Ченнаи.

Раджагопалу было 72 года, сообщает газета Times of India.

Saravana Bhavan, вегетарианская сеть гостиниц Rajagopal, созданная в начале восьмидесятых в Ченнае, имеет филиалы по всей Индии, а также в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и Сингапуре.

Сеть ресторанов, известная своими хрустящими, тонкими, как вафли, блинами из рисовой муки, или «досами», и ароматным, наполненным специями овощным рагу, теперь перешла в управление двум сыновьям основателя, сообщается на сайте отеля.