Антананариву, , 15:38 — REGNUM

Из-за конкуренции за дорогостоящие стручки ванили Мадагаскар захватила волна преступности. Фермеры отчаянно пытаются защитить свой урожай от воров, что неизбежно вызывает ухудшение качества продукции, передает информационное агентство Reuters.

Незрелые стручки ванили, украденные с вьющегося растения или собранные слишком рано самими фермерами, боящимися воров, имеют гораздо более низкие уровни ванилина, соединения, которое придает пряности ее аромат и действует как естественный консервант.

Ванилин в стручках мадагаскарской ванили на рынке сократился вдвое до 1,2−1,3% за последние пять лет, сообщил немецкий производитель ароматизаторов Symrise, с которым сотрудничает корпорация Unilever, владелец брендов мороженого Ben & Jerry's и Magnum.

Благодаря большому мировому спросу ухудшение качества мало повлияло на цену ванили, хотя крупные покупатели сейчас и стараются избегать покупок на свободном рынке.

За те же пять лет оптовые цены на ваниль взлетели почти на 500%, что делает ее второй самой дорогой пряностью на планете после шафрана. Килограмм ванили стоит больше, чем килограмм серебра.

У фермера Берлина Ранари в общей сложности украли около 20 килограммов из его 200-килограммового годового урожая ванили, сообщает агентство.

«Мы не спим. Мы почти ничего не едим. Нас кусают комары. Мое тело устало, — сказал он, держа кусок голой ветки ванили, с которой воры сорвали три килограмма зеленых стручков неделю назад. Некоторые фермеры, опасаясь воров, собирают урожай за недели или даже месяцы до согласованной правительством даты 15 июля — задолго до того, как ваниль созреет.

В дополнение к более низкому ванилину, в недозрелой ванили также нарушено содержание влаги. Повсеместная коррупция затрудняет прекращение продажи некачественных стручков ванили, сообщает агентство.

«Когда жандармы конфискуют зеленую ваниль или задерживают людей, продающих ваниль до начала сезона, те дают взятки освобождаются», — сказал полковник Хаджатиана Ралайкото, глава жандармерии в северном регионе Сава. Чиновники подсчитали, что воры украли около 10% прошлогоднего урожая. В этом сезоне ситуация ухудшилась: Ралайкото арестовал вдвое больше людей и конфисковал почти на 50% больше зеленых стручков ванили.

С 2014 года международные покупатели отказывались от значительного количества стручков, потому что поставки были испорчены незрелыми или гнилыми стручками, сказал Самуэль Саботси, губернатор региона Сава. Власти Мадагаскара и покупатели отказались раскрывать, сколько ванили было отклонено.

Мадагаскар является одной из беднейших стран мира. Многие отчаявшиеся граждане готовы атаковать фермеров. Власти не хотят раскрывать количество погибших из-за ванили, но в стране существует много анекдотов о столкновениях из-за урожая пряности.