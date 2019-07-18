Псков, , 15:19 — REGNUM

В одном из пивных баров в Пскове полиция изъяла более 500 бутылок спиртосодержащего косметического лосьона «Веснушка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Псковской области, объём изъятого вещества — около 130 литров.

Доля этилового спирта в лосьоне превышает 75%, на продажу такого лосьона у торговой точки должен быть целый пакет сопроводительных документов: сертификаты соответствия от завода-производителя, подтверждающие легальность изготовления косметики, транспортные декларации и так далее.

Однако ни продавец пивного бара, ни его владелец не смогли предоставить полицейским необходимые документы.

На нарушителей составлены административные протоколы. Проводится проверка, по результатам которой владелец заведения общепита будет привлечен к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России декабря 2016 года приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. По данным Роспотребнадзора, ограничительные меры позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, в 16 раз. Также отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов.

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