Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM

Ростовская полиция проводит проверку по факту ложного минирования главного корпуса Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Из здания, расположенного на улице Большая Садовая, было эвакуировано более 650 человек.

В ростовских Telegram-каналах появились подробности о поступившем сообщении о минировании, которое подтверждения не нашло. Взрывное устройство, которое в результате проверки обнаружено не было, якобы находилось в коробке, обмотанной синей скотч-лентой.

«Утром, 16 июля, в 10:27 на электронную почту университета пришло письмо с неизвестного даркнетовского адреса. После чего спецслужбы провели обследование здания и ничего не нашли. Было эвакуировано 650 человек. По факту ложного сообщения проводится проверка», — уточняет мессенджер «Чё по Ростову?».

Напомним, что ложные минирования зданий ЮФУ и Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге произошли в один день — 16 июля. В столице Свердловской области в связи с угрозой были эвакуированы учебные корпуса и общежития.

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