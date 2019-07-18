Краснодар, , 15:02 — REGNUM

Электронное приспособление для курения взорвалось в 23-летнего краснодарца прямо при затяжке, в результате молодой человек получил серьезные травмы верхней челюсти. Об этом 18 июля сообщил департамент здравоохранения Краснодарского края.

Молодой человек поступил в больницу скорой помощи, там ему обработали и зашили рану — сейчас пациент уже дома. Серьезных последствий, говорят медики, не будет — угрозы жизни и здоровью нет, все функции челюсти сохранились. Однако пациенту предстоит пластическая операция.

Отметим, что в ряде российских регионов власти законодательно вводят ограничения на продажу вейпов, приравнивая их к обычным сигаретам. В числе таких регионов — Вологодская, Пензенская, Астраханская, Ростовская области. 16 июля вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») заявил о необходимости распространить все антитабачные нормы на вейпы.